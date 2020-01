Em outubro deste ano acontecerá mais um casamento no seio da família real britânica. A princesa Beatrice irá dar o nó com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. No entanto, e ao contrário do que tem vindo a acontecer, desta vez os fãs não poderão acompanhar a cerimónia uma vez que a mesma não será transmitida nos canais de televisão ingleses.

A informação foi adiantada pela revista Vanity Fair que revela que a decisão foi tomada na sequência do escândalo em que o pai de Beatrice, o príncipe André, se encontra envolvido atualmente.

Recorde-se que em causa está a proximidade do filho da rainha Isabel II a Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual e abuso de menores.

Pouco depois após o escândalo rebentar, André fez saber que se iria afastar dos compromissos públicos relacionados com a sua posição na realeza.

