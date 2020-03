Christie Brinkley está a sentir na pele as consequências do novo coronavírus, isto porque está longe das filhas, Sailor Brinkley Cook, de 21 anos, e Alexa Ray Joel, de 34.

Ao lamentar o facto de estar longe das suas meninas, Christie acrescentou: "O meu filho está comigo, mas as minhas filhas... sinto muito a falta delas. E estou tão preocupada com elas".

Mas não fica por aqui. "Tudo está em espera neste momento", disse a modelo, de 66 anos, em conversa com o Extra, entrevista publicada esta segunda-feira, referindo-se aos planos do casamento da filha mais velha com o empresário Ryan Gleason, de quem está noiva desde 2018.

Recorde-se que Alexa nasceu no casamento de Brinkley com Billy Joel, e Sailor é fruto do casamento com Peter Cook. Christie é ainda mãe de Jack, de 24 anos, com o ex-marido Richard Taubman.

