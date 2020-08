Mary Fitzgerald e Romain Bonnet são duas das estrelas de 'Selling Sunset', o reality show da Netflix que acompanha a vida de um grupo de agentes imobiliárias, e foi agora tornado público um pormenor curioso sobre a sua relação amorosa.

O casal, que acabou por dar o nó durante o programa, afinal já tinha trocado alianças...

De acordo com uma fonte da revista Us Weekly, Mary, de 39 anos, e Romain, de 27, casaram-se numa cerimónia civil em março de 2018, dois meses antes de arrancarem as gravações do reality show. Uma informação que acabou por ser também confirmada pelo TMZ, que acedeu à certidão de matrimónio.

No programa, Mary é pedida em casamento em casa, numa manhã em que acorda ao lado do companheiro. A agente imobiliária chega inclusive a revelar as suas dúvidas em dar este passo, uma vez que a idade do noivo é próxima da do seu filho.

