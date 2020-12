Não podemos negar que mulheres mais jovens com homens mais velhos é a norma na maioria dos filmes. No entanto, existem obras bastante famosas em que o oposto também acontece.

Na verdade, não há nada inerentemente errado nisso, mas há filmes em que a diferença de idades pode chamar à atenção. Falamos de personagens que têm interesses amorosos muito mais jovens (ou mais velhos) — e algumas são até menores de idade.

Nesta galeria recordamos os casais do grande ecrã (com as verdadeiras diferenças de idade entre os atores) que ficaram na memória. Clique para saber mais.

