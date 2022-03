Uma semana depois da Casa Real da Suécia celebrar o 10.º aniversário da princesa Estelle, volta a ter motivos para festejar, desta vez pelas seis primaveras do pequeno Oscar.

O filho mais novo dos príncipes herdeiros Victoria e Daniel completou mais um ano de vida a 2 de março e a família real destacou a data publicamente.

À semelhança do que aconteceu com a irmã, Estelle, foi divulgada uma nova foto do menino. A imagem, registada por Victoria, mostra Oscar divertido na neve.

Ora veja.

