A casa onde Elvis e Priscilla Presley passaram a lua-de-mel está novamente à venda, como relata o TMZ.

A habitação, situada em Palm Springs, na Califórnia, EUA, foi colocada no mercado por 2,5 milhões de dólares (cerca de dois milhões de euros).

Uma propriedade, intitulada Elvis Honeymoon Hideaway, que acabou por se tornar muito conhecida porque Elvis alugou a mesma em 1966, durante um ano, por 21 mil dólares (cerca de 17 mil euros). E é a mesma casa onde o artista e Priscilla se iriam casar, mas depois a oficialização da relação acabou por acontecer em Las Vegas.

Após darem o nó, mudaram-se para a referida habitação e nove meses depois, no dia 1 de fevereiro de 1968, nasceu a filha do casal, Lisa Marie Presley.

A casa conta com cinco quartos, cinco casas de banho e um grande espaço ao ar livre com uma piscina. O TMZ destaca ainda que a casa esteve à venda há um ano por 3,2 milhões de dólares, tendo já tido várias vezes uma redução no preço desde 2014, quando estava no mercado por 9,5 milhões.

