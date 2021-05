Clemente completa 66 anos esta terça-feira, 25 de maio, uma data especial que começou a ser celebrada logo pela manhã no programa ‘Casa Feliz’, com João Baião e Diana Chaves.

O cantor foi surpreendido com algumas mensagens de amigos, entre eles a também artista Micaela.

E sobre os amigos que tem na sua profissão, Clemente destacou: “Geralmente não é fácil porque há egos que se têm de gerir. Devo confessar que nesta altura da minha vida não presto atenção nenhuma a esses pormenores”.

“Esses egos já não tenho. Se calhar quando tinha 20 anos achava que isso podia fazer parte de algum estatuto… Mas quando se tem 66 anos, não dá para estar a gerir esse tipo de coisas. A nossa felicidade é feita no dia-a-dia com as coisas mais simples, há outras prioridades”, acrescentou, sem esquecer das fases menos boas que já viveu.

“Apanhei grandes sustos, e nos sustos que apanhei com a morte anunciada, a partir daí disse sempre que não ia prestar atenção a coisas que não merecem. É preciso ser muito ‘violento’ em alguma atitude para comigo para me tirar do sério”, destacou.

