Manuel Luís Goucha recebeu esta segunda-feira no seu programa das tardes da TVI Tiago e Luan, ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos 7'. O casal voltou a aparecer no pequeno ecrã para recordar a participação no reality show e para falar da vida depois da experiência.

Um dos tópicos que marcou a conversa foi o desejo de aumentar a família. Luan mostrou-me mais entusiasmado com a ideia e contou que esse é um sonho que quer realizar através da adoção.

"Tenho muita vontade de ser pai, para mim faz muito sentido", disse.

Já Tiago confessou que é um "processo muito demorado" e que a chegada de um filho é uma "grande responsabilidade", mas que "também gostava" de ser pai.

Casados há quatro anos, Tiago e Luan estão agora sobretudo dedicados ao negócio ligado à doçaria que lançaram em conjunto, a Casa do Brigadeiro.

Leia Também: "Peso a mais, celulite". Tatiana Boa Nova em biquíni e livre de pudores