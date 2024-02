Zara Tindall, filha da princesa Ana, não se pode queixar relativamente à casa em que vive.

A Aston Farm, conforme destaca a revista Hello!, é uma casa de campo inserida num terreno com mais de 200 hectares no qual os filhos de Zara e Mike Tindall - Mia, de 10 anos, Lena, de cinco, e Lucas, de dois - podem correr e brincar à vontade.

Ainda segundo o MailOnline, a propriedade passou por uma "renovação tecnológica" em 2013, que fez com que ficasse com cinema privado e mesmo uma sala de jogos. A família tem igualmente acesso ginásio e sala de armas.

O lugar foi alvo de novas renovações em 2018, sendo que foi criado um "paraíso para os cavalos", não só porque Zara participa em competições equestres, mas porque a mãe, que vive também em Gatcombe Park, é uma amante da modalidade.

