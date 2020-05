Sylvester Stallone está à procura de um comprador para uma das suas casas de férias. O ator colocou a luxuosa habitação à venda por 3,35 milhões de dólares, metade do preço que gastou há dez anos no ato da compra.

Trata-se de uma pequena ‘vila’ – situada na Califórnia - que inclui quatro quartos e cinco casas de banho, segundo o anúncio publicado no site da imobiliária Douglas Elliman.

Segundo a descrição do anúncio, o espaço conta ainda com uma lareira de pedra na espaçosa sala de estar, uma divisão para os pequenos-almoços e uma adega.

De acordo com o portal Page Six, Sylvester Stallone confirmou que é ele o vendedor da habitação, recusando no entanto fazer qualquer outro comentário sobre o negócio.

