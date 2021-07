Billie Eilish usou a sua conta no TikTok este domingo, 11 de julho, para responder aos críticos que disseram que já ultrapassou o ponto alto da sua carreira na sequência do álbum - 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

"É impressão minha ou a Billie está a cair, do género, porque agora não presta...", lê-se no comentário partilhado pela artista.

"Só vejo isto literalmente nesta aplicação... comam o meu pó", respondeu.

A artista garante desta forma que ainda tem muito para dar no mundo da música.

