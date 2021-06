Depois de ter sido acusada de racismo por, alegadamente, ter dito uma palavra ofensiva e ter feito troça de pessoas asiáticas em vídeos antigos, Billie Eilish já reagiu nas redes sociais.

"Estou a ser rotulada de algo que não sou", afirmou a cantora. "Há um vídeo editado a ser partilhado sobre mim quando tinha 13 ou 14 anos, onde usei uma palavra de uma música que eu nem sabia o significado", começou por explicar. "Não sabia que era algo contra a comunidade asiática", acrescentou.

"Estou chocada e envergonhada e tenho vontade de vomitar por ter dito essa palavra. A única vez que ouvi essa palavra foi nessa música, pois nunca foi usada por ninguém da minha família. Apesar da ignorância e da idade na altura, nada desculpa o facto de ter sido doloroso. E eu lamento isso", escreveu.

No vídeo, que foi partilhado no TikTok, a cantora usa um sotaque que foi interpretado por muitos como que a fazer troça dos asiáticos. Sobre essa parte, a artista disse que a "voz tonta e sem sentido é algo que faz desde criança". "Fiz isso durante toda a minha vida quando conversava com os meus animais de estimação, amigos e família", continuou, insistindo que é apenas uma "brincadeira" e que "de forma alguma estava a imitar alguém ou qualquer idioma, sotaque ou cultura".

"Qualquer pessoa que me conhece já me viu a brincar com vozes durante toda a minha vida", afirmou.

"Independentemente de como foi interpretado, não quis que nenhuma das minhas ações causasse dano a outras pessoas, e parte-me o coração por estar a ser rotulada agora de uma forma que pode causar dor às pessoas que ouvem", disse.

"Sempre trabalhei muito para usar a minha plataforma para lutar pela inclusão, gentileza, tolerância, equidade e igualdade. Todos precisamos de continuar a conversar, ouvir e a aprender. Eu ouço-vos e amo-vos", completou.

créditos: Publicação de Billie Eilish © Instagram

Leia Também: Namorado de Billie Eilish pede desculpa por publicações racistas