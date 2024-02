Carolina Pinto não podia ser uma mamã mais orgulhosa! A companheira de Marco Costa partilhou como foi o primeiro dia da filha, a bebé Maria Emília, no colégio.

"Ora então começamos o dia da melhor forma, um amor à primeira vista com uma colega, partilha no seu melhor com direito a beijinhos na boca e muitos abraços", escreveu numa publicação no Instagram.

"Fui trocada de imediato, tive direito a um 'xau' do tipo baza!", acrescenta em tom de brincadeira.

"Nas horas a seguir, ocupou o tempo a explorar os novos brinquedos e sempre a curtir os Calema. Ainda teve tempo de almoçar, julgando tudo o que se passava à volta dela com aquela cara que só o pai sabe fazer. Quando a mãe chegou, viu Deus na terra ou melhor maminha à vista", completa.

Veja um vídeo da filha do conhecido pasteleiro na galeria.

Leia Também: "Cortamos o verdadeiro cordão umbilical", diz noiva de Marco Costa