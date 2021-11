Carolina Patrocínio partilhou com os seus seguidores do Instagram um verdadeiro 'tesourinho' de infância. Nas stories da sua conta, a apresentadora mostrou uma fotografia de infância, na qual surge apenas com quatro anos.

Apesar da tenra idade, a comunicadora garante que este dia lhe ficou gravado na memória.

"Com 4 anos... a ensaiar a festa de família no Algarve. Como é possível lembrar-me tão bem deste dia?", questiona, de certa maneira incrédula.



© Instagram - Carolina Patrocínio

