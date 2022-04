Carolina Patrocínio não conseguiu ficar indiferente a uma fotografia da irmã, Rita Patrocínio, na qual acabou por rever-se.

"Juro que achei que era eu", declarou a apresentadora ao mostrar a imagem onde a irmã mais nova surge num evento.

Os fãs não tardaram a reagir pós a partilha de Carolina Patrocínio e concordaram com as muitas semelhanças físicas entre as duas irmãs.

Espreite as imagens na galeria.

