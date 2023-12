Todos os anos, Carolina Patrocínio faz questão de partilhar na sua página de Instagram a habitual fotografia de Natal em família e esta semana não foi exceção.

A apresentadora da SIC encantou os seguidores com um retrato em família no qual posa com o marido, Gonçalo Uva, e os quatro filhos - Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

"Tempo de Natal", escreveu na legenda da partilha.

Ora veja: