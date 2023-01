Carolina Patrocínio escolheu 'a dedo' o look para a primeira emissão de 2023 do programa ‘What’s Up? TV'. A apresentadora, para a ocasião, surgiu com um conjunto da marca portuguesa SAHOCO e os elogios dos fãs são mais que muitos.

Em causa estão um top, umas calças e um blazer, todos com o mesmo padrão. O look completo custa 258,79 euros.

"A mais gira", "fato lindo" e "elegante" são alguns dos elogios que é possível encontrar na caixa de comentários da publicação feita por Carolina.

Leia Também: Casaco das filhas de Carolina Patrocínio fez sucesso (e custa 20 euros)