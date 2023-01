As filhas de Carolina Patrocínio já começam a ser um ícone de estilo, tal como a mãe. A apresentadora mostrou as meninas vestidas de igual durante uma 'escapadinha' de fim de semana e não tardaram a 'chover' mensagem de fãs curiosas com o casaco que todas estavam a usar.

Diana, Frederica e Carolina apareciam nas imagens com um casaco de bombazina bege, com efeito de pelo encaracolado na gola. Uma peça que apaixonou os fãs e motivou diversas mensagens de quem ficou curioso em saber "de onde é o casaco"?

"É da Zara. Já não havia os tamanhos delas, mas como estava em saldos trouxe o único número que havia: 12 (elas são 4, 6 e 8 anos)", esclareceu a apresentadora.

No site da marca há ainda vários tamanhos disponíveis desta peça que fez sucesso entre os fãs, e a boa notícia é que está mesmo em saldos e a um preço acessível - 19,99 euros.

