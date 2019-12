Ao contrário da tendência, Carolina Patrocínio decidiu não passar o final de ano num destino paradisíaco, mas sim num onde as baixas temperaturas se fazem notar.

Na companhia do marido, das filhas, das irmãs e do pai, a apresentadora do 'Fama Show' viajou para um destino de neve, que permanece sem ser desvendado.

Ainda assim, não faltam imagens que dão conta desta que é a última aventura em família do ano. Espreite na galeria.

