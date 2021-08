Carolina Loureiro recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário do seu amor. Vitor Kley completa 27 anos esta quarta-feira, 18 de agosto, data que vão passar longe um do outro.

"O dia de hoje é muito especial e uma festa brilhante no meu [coração]", começou por escrever a atriz na legenda de algumas imagens de ambos.

"Este ano não passo do teu lado mas mesmo que a geografia nos separe neste dia, não podia estar mais perto, porque o coração do meu coração bate ao ritmo do teu. Parabéns, meu parceirinho. Amo-te", completou.

