Carolina Loureiro foi a escolhida para apresentar hoje, dia 6, a emissão do 'Estamos em Casa', o programa das manhãs de sábado da SIC, e viveu um momento de grande emoção logo nos primeiros minutos do direto.

O primeiro convidado foi César Mourão e ao comediante juntou-se Iolanda Costa, amiga de longa de Carolina Loureiro. A jovem estuda música em Londres e interpretou em direto o tema 'No Teu Poema', de Carlos do Carmo.

Um momento que deixou a apresentadora em lágrimas. "Ainda bem que vieste aqui hoje. Mereces que te conheçam e conheçam a tua voz", elogiou Carolina depois da atuação.

No que toca ao visual, este também prendeu atenções. A atriz fez frente ao tempo chuvoso e cinzento ao surgir no pequeno ecrã com um vestido em tons quentes, longo e de alças.

Aos olhos dos seguidores, Carolina Loureiro apostou numa peça "maravilhosa". Também aprova?

