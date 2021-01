Carolina Loureiro permanece no Brasil junto do namorado, Vitor Kley, e aproveitou o tempo veranil para aprimorar as capacidades no surf.

Com a ajuda do companheiro, lançou-se às ondas e descobriu uma nova paixão, tendo feito uso das redes sociais para agradecer-lhe a experiência.

"Pensem numa criança feliz! Obrigada ao meu melhor amigo, ao meu professor, ao meu maior companheiro. Obrigada por fazeres com que me desafie todos os dias", escreveu na legenda de uma imagem em que aparece em cima da prancha.

