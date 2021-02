Carolina Dieckmann surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia em que aparece quase irreconhecível.

A atriz, de 42 anos, surge com um look diferente do habitual, com o cabelo curto e escuro. De recordar que Carolina tem o cabelo comprido e loiro. Na publicação, a artista não refere se se trata ou não de uma peruca.

Uma imagem que não passou, de todo, despercebida e que 'encheu' a caixa de comentários com várias reações. Veja abaixo:

