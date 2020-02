Carolina Deslandes esteve na manhã desta quinta-feira, dia 6, no programa 'Você na TV', da TVI, para conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes sobre a sua estreia como concorrente do programa 'Dança Com as Estrelas'.

Confiante com o desafio que lhe foi proposto, a cantora diz que espera com no programa melhorar a sua coordenação... que na realidade nunca foi a melhor.

"Aos cinco anos a minha professora de ballet ligou à minha mãe a dizer que não valia a pena. Fui expulsa do ballet. Vá, não fui expulsa mas fui convidada a sair", contou, provocando a gargalhada geral.

Deslandes revelou ainda qual a reação do marido, Diogo Clemente, ao saber que esta estaria no programa de dança da TVI. "Ele disse: 'mas estás tão bem, estás tão bem na música... para que é que te vais meter nisso?'", isto porque também o músico tem conhecimento da sua falta de talento para a dança.

