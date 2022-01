Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira, dia 6, no programa vespertino da TVI, 'Goucha', a cantora Carolina Deslandes.

A entrevista intimista, onde Deslandes abriu o coração, levou a que a artista fizesse no final um agradecimento ao apresentador.

"Obrigada. Por me receberes tão bem ao longo destes dez anos, por me dares sempre espaço de antena com dignidade e pelo amor que me dás sempre", realça Carolina Deslandes.

A cantora lembrou ainda a frase que o comunicador lhe disse antes de o programa começar: "Minutos antes dizias-me, 'a mim não me interessa nada falar da separação, quero é falar de ti'. Obrigada por todas as mensagens, à minha família e aos meus amigos por me fazerem sentir tão amada".

