A artista revelou-se emocionada com uma atuação do artista no programa 'A Nossa Tarde', na RTP.

Carolina Deslandes partilhou nas stories da sua conta de Instagram a atuação de Pedro Flores no programa da RTP 'A Nossa Tarde'. Visivelmente emocionada, a artista teceu inúmeros elogios ao amigo. "A rebentar de orgulho. Se puderem ver a atuação do meu amigo Pedro Flores. Deixem-lhe lá os vossos corações. É meu amigo desde os 12 anos. Andámos juntos na escola. Somos família um do outro", notou. 'Última Lágrima' foi um tema escrito por Matias Damásio e faz parte do primeiro álbum de Pedro Flores a solo, homónimo. [Mensagem deixada por Carolina Deslandes na sua conta de Instagram]© Instagram - Carolina Deslandes Veja a atuação de seguida: Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Flores (@pedrofloresmusic) Leia Também: Carolina Deslandes enche de amor concorrente de 'The Voice Kids'