Mesmo que a relação amorosa tenha terminado, Carolina Deslandes e Diogo Clemente mantêm-se unidos pelos filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme.

No Instagram a cantora já mostrou mais do que uma vez que continua a dar-se bem com o ex-companheiro, e esta quarta-feira voltou a destacar esta boa relação.

A artista publicou nas stories uma fotografia em que aparece com os filhos e o pai dos meninos. Veja o carinhoso registo abaixo:



© Instagram_carolinadeslandes