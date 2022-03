Carolina Deslandes destacou nas stories da sua página de Instagram algumas imagens dos festejos do aniversário do namorado, Igor Regalla, que completa mais um ano de vida esta sexta-feira, 11 de março.

A data começou a ser comemorada logo após a meia-noite, como a cantora destacou na rede social.

Num primeiro vídeo, o ator aparece a soprar as velas depois de lhe terem cantado os parabéns. Pouco tempo depois, Carolina Deslandes destacou um novo vídeo onde surge a falar com o namorado. "Quem faz anos?", pergunta a cantora a Igor Regalla. Veja no vídeo da galeria.

