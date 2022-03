Carolina Deslandes resolveu no Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, homenagear as mulheres que mais admira no meio artístico.

"As mulheres ainda representam só 25% dos inscritos na sociedade portuguesa de autores e está na altura de mudar um bocadinho a perspetiva por aqui", realça a cantora, explicando assim o motivo pelo qual resolveu homenagear estas artistas e ajudar a divulgar os seus trabalhos.

Espreite a galeria para ficar a saber quem são as mulheres que inspiram Carolina Deslandes. Importa referir que a artista prometeu ao longo do dia partilhar as fotos e trabalhos de outros rostos femininos da música que admira igualmente.

