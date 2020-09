Carolina Deslandes decidiu fazer uma nova tatuagem, momento que deixou os fãs acompanharem de perto.

Sem revelar qual a marca que deixou no corpo, a cantora gravou-se no momento em que estava a fazer a tatuagem e partilhou as imagens nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Quem adivinhar o que é que eu vou fazer hoje ganha um bombom", diz antes de começar a fazer a tatuagem.

"Tem dias que dói muito e nós ainda pagamos para doer", acrescenta mais tarde. Veja o momento no vídeo da galeria.

