Carolina Deslandes deixou a nostalgia tomar conta do seu coração. Na noite desta segunda-feira, dia 20, a cantora usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma fotografia antiga onde nos lembra a sua adolescência.

"Eu. Com 16 anos. Ouvia tanta música que mesmo quando não a estava a ouvir ela tocava na minha cabeça. Lia tantos livros que olhava para as pessoas nos cafés e construía uma história sobre elas. Via tantos DVDS de música que ja sabia os improvisos do Rui de cor. Tinha tempo para aprender. Bebi tudo porque tinha sede. Não tenho tanto tempo agora, mas o olhar continua igual. É que há uma vida toda a acontecer", pode ler-se na legenda do registo antigo.

Veja abaixo a imagem:

