Carolina Deslandes e Diogo Clemente decidiram tirar um tempo a sós e na noite desta quarta-feira, dia 30, e desfrutaram de um jantar a dois em Lisboa.

Ao passarem pela Avenida da Liberdade, no centro da capital, a cantora não deixou de se comover com a ausência de movimento neste que é dos pontos mais agitados. Mas confessou que, após dois meses de medidas rígidas contra a Covid-19, tem esperança no regresso da normalidade.

"Viemos jantar fora. Apesar da lotação ser limitada e do horário ser curto, apesar das máscaras e dos cumprimentos de cotovelo, vimos uma luz de normalidade ao fundo. Lisboa está praticamente vazia, a Avenida da Liberdade estava quase sem carros mas hoje acreditamos os dois que vamos voltar a ter vida na nossa Lisboa, que vamos voltar a ser livres, desta vez com a consciência da benção que é poder fazê-lo. Um passo de cada vez", escreveu na legenda de uma fotografia em que o companheiro aparece sozinho na avenida.

