Carolina Deslandes começou a semana com um desabafo nas redes sociais, onde refletiu sobre o facto de ter três filhos com idades próximas na legenda de uma foto em que aparece com Guilherme ao colo enquanto dá banho a Santiago.

"A minha vida há uns anos. O amor. O cansaço. A inexperiência e o avançar para o desconhecido. Para quem não sabe, o Santi e o Benji têm 11 meses de diferença e durante o mês de Junho têm a mesma idade", escreveu na legenda.

Recorde-se que a artista é mãe de Santiago, de cinco anos, Guilherme, de quatro, e Benjamim, de três. Os meninos são fruto do relacionamento já terminado com o músico Diogo Clemente.

