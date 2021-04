Carolina Deslandes deixou uma mensagem aos fãs onde destaca a saúde mental, dando o seu testemunho e partilhando uma linha de apoio para ajudar todos os que necessitam.

"A todos vocês que estão bem num minuto, e no outro, sem saberem porquê, estão a ter um ataque de ansiedade, a todos vocês que ficam em loop a duvidar das vossas capacidades, da vossa beleza, do vosso coração. A todos vocês que passaram por este ano e não sabem como recomeçar, a todos vocês que não querem falar sobre isto com medo de serem julgados e aos que me mandam mensagens a dizer que lidam com isto todos os dias: Eu leio-vos, eu sou uma de vocês, não somos extra terrestres", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Se precisarem liguem para a linha Voz Amiga 800 209 899 e se puderem, façam terapia. Amo-vos. Ninguém está sozinho", completou.

