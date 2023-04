Carolina Deslandes vive uma fase de muito amor e paixão, fazendo questão de partilhar este momento da sua vida com os fãs.

Ainda na noite desta terça-feira, a cantora destacou na sua página de Instagram um texto onde se declara ao companheiro, Luís Delgado.

"Quando ri fica sem olhos. Escolhe sempre o sítio de maior passagem para ficar parado, mas ninguém leva a mal porque ele é todo coisas boas. É a pessoa menos esquisita do mundo a comer, mas quando gosta do que come faz questão de verbalizar 'incrível'", começou por escrever.

"Fala alto, não tem vergonha de nada, fala com toda a gente e tem luzes nos olhos quando fala de música. Diz-me muitas vezes que a vida é boa. Convence-me a andar a pé. Não me convence a ficar, porque não precisa. Dividir a vida é bué fixe. Amo-te", completou.

