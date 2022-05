A aceitação dos corpos com curvas e o amor próprio têm sido duas das 'bandeiras' que Carolina Deslandes faz questão de defender das suas restes sociais. Ainda esta sexta-feira, a artista mostrou-se confiante da sua silhueta ao publicar uma foto em que surge em biquíni.

A imagem integra uma sequência de "coisas" que a artista "ama", entre as quais "ler poesia no jardim" e "massa com trufa".

Carolina Deslandes, vale notar, já desabafou por diversas vezes que a relação com o seu corpo nem sempre foi fácil e que sofre constantemente de ofensas nas redes sociais por exibir as suas curvas.

