No final do mês de junho, Carolina Deslandes decidiu arriscar numa arrojada mudança de visual e surgiu com a franja pintada de cor de rosa. O look, com que permanece, foi pensado para a gravação de dois videoclipes, como explicou esta segunda-feira nas Instagram Stories.

E parece que está a gostar desta faceta mais ousada...

A gravar os episódios do 'I Love Portugal', do qual será capitã de uma das equipas, a cantora decidiu completar o cabelo com uma maquilhagem igualmente irreverente.

"Tudo menos enfadonho", escreveu ao mostrar o look.

Confira abaixo e diga-nos se aprova este lado mais excêntrico da artista.

