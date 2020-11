Carolina Deslandes apresentou esta quarta-feira o seu mais recente trabalho, 'Mulher', que chegou precisamente no Dia da Eliminação da Violência Contra a Mulher, celebrado a 25 de novembro. Um projeto que não é apenas um EP, mas também uma curta-metragem.

Desde que deu a conhecer aos fãs este novo trabalho, a artista tem sido 'inundada' com várias manifestações de carinho, amor que fez questão de agradecer.

"Serve este post para agradecer do fundo do coração o banho de amor que estou a receber desde ontem. Depois de um ano a trabalhar nisto, é inacreditável assistir às vossas reações. A curta 'MULHER' já está disponivel no YouTube e vocês podem vê-la à vontade. Obrigada. Ainda nem me penteei, acho que não me apercebi ainda que a vida continuou", escreveu na sua página de Instagram.

Leia Também: "É inquietante imaginar o que será a Carolina com mais 10, 20 anos"