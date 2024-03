Carolina Carvalho esteve recentemente no Brasil, em trabalho, e depois no sul do nosso país pelo mesmo motivo.

Este domingo, na sua conta no Instagram, a atriz partilhou fotografias e vídeos das passagens pelo Rio de Janeiro, São Paulo, e também Lisboa e Algarve, contando que viagens de trabalho se tornaram para si mais difíceis desde que foi mãe pela primeira vez, no ano passado, do pequeno Lucas, de um ano.

"Aleatórios da minha última semana Os últimos dias foram uma verdadeira loucura. Estou muito cansada mas muito feliz. Com tudo o que está a acontecer e com o que está para vir. Viagens de trabalho desde que fui mãe tornaram-se muito mais difíceis… sou uma chorona e portanto nove dias sem o meu bebé pareceram 20 anos", começou por escrever a atriz.

"Tento pensar que o meu filho irá ter orgulho em mim por correr atrás dos meus sonhos. É bom sentir que tenho um melhor amigo e companheiro para a vida. Tenho a certeza que foi o melhor que a maternidade me deu", concluiu.

