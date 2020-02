Apesar do Carnaval já estar a ser vivido no Brasil há vários dias, as festividades arrancam oficialmente esta sexta-feira, dia 21, e Deborah Secco assinalou o início de mais umas festividades com uma fotografia nas redes sociais que não passou despercebida.

Depois de ter surpreendido os fãs com imagens suas nua com o corpo coberto de glitter prateado, a atriz voltou a tirar-lhes o fôlego com um novo registo em que aparece apenas com umas correntes no corpo.

"Carnavalou", afirmou na legenda da publicação que pode ver abaixo.

