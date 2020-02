Numa altura em que se destacam os festejos do Carnaval, Teresa Guilherme mostrou que já está a preparar-se para as marchas populares, que vão decorreu no mês de junho.

A figura pública já começou participar nos primeiros encontros com a marcha do Alto da Pina, que foi a vencedora de 2019, como a própria revelou na noite desta segunda-feira, na sua página do Instagram.

No entanto, os padrinhos não vão voltar a ser Teresa e Marco Costa. A apresentadora este ano vai apresentar-se ao lado de João Victor Saraiva, o jogador da Seleção Portuguesa de Futebol de Praia conhecido como Madjer.

"Começaram as Marchas! Alto do Pina! Campeã. O Marco, padrinho do ano passado, trouxe o Madjer meu par este ano! E aqui vamos nós a marchar até ao Santo António", escreveu Teresa Guilherme na rede social.

