Carolina Patrocínio recorreu às stories da sua página de Instagram para mostrar o disfarce de Carnaval de duas das filhas.

Em dois vídeos que publicou na rede social, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, mostrou que as meninas vestiram-se a rigor para celebrar a data na escola com os seus amiguinhos. Veja quais foram as escolhas dos disfarces no vídeo da galeria.

De recordar que Carolina Patrocínio é mãe de Diana, de sete anos, Frederica, de seis, Carolina, de três, e Eduardo, de um, fruto do casamento com Gonçalo Uva.

