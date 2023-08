O rei Carlos III irá organizar um encontro da realeza de maneira a decidir o futuro da monarquia e as direções que esta deverá tomar, revelaram fontes ao Mirror.

Segundo a publicação, o soberano irá informar o príncipe William e a princesa Kate Middleton acerca das suas intenções relativamente aos papéis que desempenham. O mesmo fará consigo e com a rainha Camilla.

A ideia é usar a popularidades dos príncipes de Gales para ajudar a consolidar a Commonwealth.

Uma fonte próxima do rei, que chegou no início desta semana a Balmoral, onde o encontro irá decorrer, afirmou: "Sua majestade foi muito clara. A Commonwealth será o centro do seu reinado. Ele encara isto como um dever a ser cumprido perante os desejos da falecida mãe, sendo que um dos seus objetivos é garantir não só a sobrevivência, mas contribuir para o crescimento", notou.

Carlos III irá, desta forma, estabelecer objetivos para o próximo ano, que incluem viagens ao estrangeiro, compromissos e assuntos chave.

Recorde-se que no outono, Carlos e Camilla farão uma viagem ao Quénia, em África. Esta é uma deslocação particularmente especial, uma vez que foi neste destino que Isabel II, quando ainda era princesa, tomou conhecimento da morte do pai, o rei George VI, em fevereiro de 1952, tornando-se rainha com 25 anos.

