Carlos III, o primogénito de Isabel II, assume aos 73 anos as funções de rei, tarefa para a qual se preparou toda a vida, numa altura em que já assumia deveres públicos importantes da monarca britânica.

A rainha de inglaterra, Isabel II, morreu hoje aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado através da rede social Twitter da família real.

Durante anos, especulou-se que a rainha Isabel II poderia renunciar a favor do filho, como fizeram outros monarcas europeus - Espanha, Bélgica ou Países Baixos -, ou até favorecer uma passagem da coroa diretamente para o filho de Carlos, príncipe William, mais jovem.

Entretanto, o que aconteceu nos últimos tempos foi uma "transição constitucional não oficial", segundo o jornalista Robert Jobson, em que a rainha permaneceu como chefe de Estado e o príncipe Carlos assumiu mais deveres públicos importantes.

Com o evidente peso da idade da Rainha, a monarquia britânica entrou nos últimos meses numa fase de transição com mais responsabilidades atribuídas ao príncipe herdeiro Carlos, mas sem a necessidade de uma abdicação formal.

Carlos III, que é o primeiro filho de Isabel II e do já falecido príncipe Filipe, duque de Edimburgo, nasceu em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham, em Londres.

Carlos tinha três anos quando o seu avô, o rei George VI, morreu em 1952. A sua mãe foi proclamada rainha da Inglaterra e posteriormente coroada na Abadia de Westminster em 02 de junho de 1953.

O monarca tem três irmãos: a princesa Ana; André, duque de Iorque; e Eduardo, conde de Wessex.

Depois de iniciar os seus estudos no Palácio de Buckingham em 1956, Carlos estudou na Hill House School de Londres. Em 1958 ingressou, como interno, na Cheam School em Berkshire. Enquanto estava em Cheam, recebeu da rainha o título de príncipe de Gales -- mas a investidura só ocorreu em 1969 - e de conde de Chester.

Em 1962, iniciou o seu primeiro período em Gordonstoun, em Elgin, na Escócia, onde o seu pai também estudou.

Em 1966, Carlos fez intercâmbio na Geeolong Grammar School, em Melbourne, na Austrália, e em 1967 ingressou no Trinity College de Cambridge, onde estudou Arqueologia, Antropologia e História, concluindo a licenciatura em 1970.

Também passou um semestre na University College of Wales, em Aberystwyth, no País de Gales, onde aprendeu galês.

Entre 1971 e 1976 frequentou o Royal Naval College Dartmouth.

Carlos casou-se com Lady Diana Frances Spencer, filha do 8.º conde Spencer e de Frances Ruth Burker, filha do 4.º Barão de Ferny, em 29 de julho de 1981 na catedral de St. Paul, em Londres.

Carlos e Diana tiveram dois filhos: o príncipe William, duque de Cambridge, que agora é primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, e o príncipe Harry, duque de Sussex.

O casal divorciou-se em agosto de 1996 e um ano depois, na noite de 31 de agosto de 1997, Diana -- que manteve o título de princesa de Gales - morreu num grave acidente de carro, em Paris, provocando uma grande comoção no Reino Unido.

Em 09 de abril de 2005, Carlos casou-se numa cerimónia civil, em Windsor Guildhall, com Camilla Parker Bowles, com quem já mantinha um relacionamento desde o ano de 1994. Como Camila é divorciada, acabou por receber o título de duquesa de Cornualha.

O agora Carlos III -- um defensor das causas ambientais - possui diversos títulos de nobreza: além de príncipe de Gales e conde de Chester, é ainda conde de Carrick, duque da Cornualha, duque de Rothesay e barão de Renfrew, lorde das Ilhas, príncipe e Grande Regente da Escócia.

Carlos é patrono ou presidente de cerca de 400 organizações e apoia projetos em diversas áreas, entre as quais: educação, saúde, meio ambiente e responsabilidade social.