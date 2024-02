As últimas semanas foram uma verdadeira montanha russa para a família real britânica. A princesa Kate Middleton e o rei Carlos III foram obrigados a afastar-se das suas obrigações por motivos de saúde.

No caso de Kate, que foi submetida a uma cirurgia abdominal (sobre a qual não foram revelados mais pormenores), esta tem contado com o apoio incondicional do marido, o príncipe William.

Segundo a especialista em realeza Ingrid Seward, 'A Right Royal Podcast', Carlos III deu permissão ao filho para se afastar temporariamente.

"O Carlos coloca sempre o dever em primeiro lugar, pois era isso que a mãe fazia", notou. "E era isso que a Diana não fazia. Acho que o Carlos encorajou o William a passar mais tempo com a família e que terá dito 'não te quero ver em compromissos até que seja mesmo necessário'", reflete.

"Foi isso que o pai disse: 'Não tens que fazer isto, tens de estar com a tua família. Desfruta enquanto podes. Tens anos e anos de compromissos reais pela frente'", sublinhou ainda.

Segundo Seward, Carlos III pretende que o filho aproveite ao máximo esta fase para estar com a família, uma vez que ainda o pode fazer sem o mesmo nível de responsabilidade que um dia terá quando for rei.

