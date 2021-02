"Vais entrar no ‘Big Brother – Duplo Impacto’?", quiseram saber os fãs de Carlos Costa, colocando a questão através das redes sociais do cantor.

Carlos não tardou a responder aos fãs, explicando que há um motivo pelo qual não faz parte dos seus planos, pelo menos para já, entrar em jogo.

"Começo agora a prestar mais atenção ao jogo por ter lá alguns ex-colegas/ amigos e mais tempo livre devido ao confinamento. Não faz parte dos meus planos para já. Acho que o meu jogo ali não passará do mesmo. Não me vão dar chance de ser um concorrente muito além do 'Carlos engraçado', que é o papel que sempre calha aos gays em reality shows", começa por escrever.

Por fim, o cantor dá conta de que passou excelentes momentos nos programas semelhantes em que já participou - nomeadamente em 'A Quinta'.

"Passei excelentes momentos em reality shows, graças à TVI e à Endemol. E isso guardo. Nem sempre fácil, mas muito intenso", diz.

Por fim, Carlos Costa deixou ainda uma mensagem de força a Bernardina Brito, Gonçalo Quinaz, Bruno Savate e Sofia Sousa.

Leia Também: Gonçalo Quinaz quer desistir do 'Big Brother'. "Ou abrem ou salto o muro"