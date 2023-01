Carla Baía assinalou o aniversário da filha, Diana Baía Pinto, nas redes sociais. Como tal, partilhou uma fotografia única na qual ambas posam grávidas, uma vez que passaram por gestações ao mesmo tempo.

"Hoje a minha mulher faz 32 anos e foi recentemente promovida a filha do meio. E quis Deus que passássemos por mais esta aventura única de gravidez ao mesmo tempo! Amo-te muito, minha princesa de encantar. Parabéns", escreveu Carla na legenda de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Vale notar que Carla Baía é ainda mãe de Tiago, de 34 anos, fruto da união com o antigo futebolista João Pinto (como Diana) e do bebé Noah, que nasceu este mês, do casamento com Rahim Samcher.

