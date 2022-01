Enquanto vários membros da família real da Suécia recuperam da Covid-19, Carl Philip retoma a agenda oficial e dá a cara pela realeza nos atos de maior relevância, como aconteceu recentemente.

O príncipe e a mulher, princesa Sofia, marcaram presença no espetáculo 'Celebremos os 100 anos da democracia', que marca o centenário desde que as primeiras cinco mulheres começaram a trabalhar no Riksdag - termo que significa Parlamento em sueco.

Os reis Carlos Gustavo e Silvia não conseguiram estar presentes, uma vez que se encontram de quarentena após terem testado positivo. Na mesma situação encontram-se Victoria, a princesa herdeira, e o seu marido, príncipe Daniel.

