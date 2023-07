Cardi B foi a grande estrela do dia durante a Semana da Moda de Paris. A artista, de 30 anos, deu nas vistas na capital francesa com o visual no mínimo excêntrico que escolheu para assistir a um dos desfiles de alta costura.

A personalidade destacou-se com um look arrojado, em veludo, sendo que o grande destaque foi a capa que envergou em ombros.

As joias douradas, assim como o vestido que acentuava a sua silhueta, também não passaram despercebidos.

Veja as imagens na galeria.

