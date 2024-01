No seu novo livro 'The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy', o autor Robert Hardman conta que o cão do ex-primeiro ministro Boris Johnson, um Jack Russell, matou um dos gansos que vivia nos jardins do Palácio de Buckingham - informação que Boris não partilhou logo com a monarca.

Tudo aconteceu em 2020, quando Isabel II convidou Johnson, a sua noiva, Carrie, e o filho recém-nascido, Wifred, para fazerem um passeio por Buckingham.

"Durante a caminhada, para horror de Johnson, o Jack Russel da Carrie, que se chamava Dilyn, atacou e matou um ganso perto de um lago", escreve Hardman.

Na altura, Boris "decidiu que o melhor seria não contar nada a ninguém".

Contudo, na reunião que teve depois com a soberana, esta fez o seguinte comentário: "Suponho que os Jack Russells não se deem muito bem com os gansos".

